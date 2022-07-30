حظيت أغنية المطربة أصالة "بالسلامة"، التي طرحتها على قناته الرسمية على "يوتيوب"، والمنصات الرقمية بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت 809 آلاف و511 مشاهدة بعد ساعات من طرحها.

وواصلت آصالة الترويج لأغنيتها، عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، حيث شوقت جمهورها للأغنية ، قائلة "راح تسمعوا أغنية جديدة بتكمّل مشوار حبّيتوني فيه .. فيها منّ روح أغنياتي الأولى وفيها شجن".

وتعد "بالسلامة" أحدث أغنيات ألبوم أصالة الجديد "شايفة فيك" ، و طرحتها أمس الجمعة عبر يوتيوب و المنصات الرقمية ، وهي كلمات عمر عبده على ، وألحان عمرو الشاذلي ، وتوزيع وفواصل موسيقية عمرو الخضري، وميكس وماستر هاني محروس.

وطرحت أصالة مؤخرا أغنية "غلبان" عبر المنصات الرقمية وهي من كلمات منة القيعي، وألحان ايهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى.

وكانت أصالة شوقت الجمهور مؤخرا لألبومها الجديد، متعهدة بتقديم ألبوم مصرى من أحلى ما قدمت ، مشيرة إلى أنها فى هذا الألبوم متحرّرة من جميع قيودها وتغنى فيها مثلّ ما بتحلمّ.