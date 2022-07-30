ذكرت صحيفة هندية اليوم السبت أن سلاح الجو الهندي يعتزم التوقف عن استخدام جميع مقاتلاته من طراز ميج-21 التي تعود إلى الحقبة السوفيتية بحلول عام 2025 بعد مقتل ضابطين في تحطم هو الأحدث ضمن سلسلة حوادث مرتبطة بأعطال في الطائرة ذات المحرك الواحد.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إنديا عن مسؤولين في سلاح الجو لم تذكر أسمائهم قولهم إن المقاتلات ميج-21 تجاوزت موعد خروجها من الخدمة منذ فترة طويلة، لكن يجب استبدالها قبل إيقافها عن التحليق.

ولم يحدد التقرير كيف ستتأثر قدرات سلاح الجو الهندي بهذا القرار. وقالت منصة ويون الإخبارية إن القوات الجوية تملك نحو 70 طائرة من طراز ميج-21. وفي السنوات الأخيرة، اتجهت القوات الجوية ووزارة الدفاع إلى شراء مقاتلات من شركات غربية.

ورفض مسؤول كبير بوزارة الدفاع تأكيد أو نفي التقرير، واكتفى بالقول لرويترز إن هناك مناقشات جارية بشأن مستقبل الطائرة ميج-21 بعد أن ازدادت صعوبة الحصول على قطع الغيار من روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

ولم يرد متحدث باسم وزارة الدفاع على الفور على رسالة تطلب تعقيبا.

وكانت الطائرة ميج-21، التي وصفتها الصحافة الهندية "بالتوابيت الطائرة"، المقاتلة الأكثر استخداما لدى سلاح الجو الهندي منذ دخولها الخدمة عام 1963، لكنها تعرضت لحوادث تحطم عديدة في السنوات اللاحقة.

واستُخدمت الطائرة لقصف باكستان بعد ما قيل إنه هجوم انتحاري في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين في عام 2019.