قالت شركة شيفرون الأمريكية للطاقة في بيان إنها سجلت أرباحا أعلى مما كان يتوقعها المحللون للربع الثاني من العام.

وأعلنت شيفرون أن أرباحها في الربع الثاني زادت عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما تجاوزت توقعات المحللين.

وبلغت أرباح الشركة 62ر11 مليار دولار، أو ما يوازي 95ر5 دولار للسهم، مقارنة 08ر3 مليار دولار، أو 60ر1 دولار للسهم في الربع الثاني من العام الماضي.

وسجلت شيفرون أرباحا معدلة بعد استبعاد بنود وعناصر خاصة بلغت 37ر11 مليار دولار أو 82ر5 دولار للسهم في الربع الثاني.

وكان محللون يتوقعون في المتوسط أن تسجل الشركة أرباحا تبلغ 10ر5 دولار للسهم، وفقا لبيانات جمعتها وكالة طومسون رويترز.

وارتفعت إيرادات الشركة الفصلية بنسبة 9ر82% لتصل إلى 76ر68 مليار دولار مقابل 60ر37 مليار دولار قبل عام.