واصلت الشرطة الألمانية اليوم السبت التحقيق في حادث إطلاق نار ببلدة أوتفايلر، غربي البلاد، وقع خلال نزاع على تأجير شقة.

وقتل رجل 51/ عاما/ امرأة، ثم انتحر في شقته بعد ظهر أمس الجمعة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن رجلا آخر 79/ عاما/ أصيب برصاصة، لكن حالته مستقرة اليوم.

وبحسب المعلومات المتاح، ذهب الرجل 79/ عاما/ وزوجته 78/ عاما/ إلى الجاني اللاحق وشريكته لإخبارهما أنهما لن يتمكنا من الحصول على شقة مستأجرة كما كانا يأملان. ووفقا للتقرير، أخرج الرجل 51/ عاما/ مسدسا ووجهه إلى الرجل وزوجته، ثم أطلق النار على الزوجة.

وخلال المشاجرة مع الرجل 79/ عاما/ سحب الجاني الزناد مرة أخرى وأصابه، ثم قتل نفسه.