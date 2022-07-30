ذكرت شركة (دي إتش إل) إكسبريس الألمانية أنها ستوقف عملياتها داخل روسيا اعتبارًا من سبتمبر القادم، ولكنها ستستمر في خدماتها الدولية للتوصيل السريع.

وذكرت الشركة - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه "نظرًا لوجود مشكلات فنية كبيرة في أنظمة تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والصعوبات المتعلقة بالهيكل التشغيلي العالمي والقيود القانونية، فقد اتخذت الشركة قرارًا بالانسحاب الكامل من جميع خدمات النقل المحلية داخل الاتحاد الروسي اعتبارًا من أول سبتمبر 2022".

وأضافت الشركة: "أنه بعد الأول من سبتمبر القادم، ستواصل الشركة تقديم خدمات التوصيل السريع فقط من روسيا إلى دول أخرى".. مشيرة إلى أنه سيستمر تسليم الشحنات المقبولة للنقل المحلي قبل 31 أغسطس 2022.