توقع خبراء فضاء سقوط حطام صاروخ فضاء صيني على الأرض نهاية هذا الأسبوع (خلال اليومين المقبلين).

ويتوقع مركز دراسات العودة من الفضاء التابع لشركة الفضاء الجوي في كاليفورنيا (سي أو آر دي إس) عودة حطام صاروخ لونج مارش 5 بي السبت.

ولم يتم تحديد مكان سقوط حطام الصاروخ على الأرض.

ومع ذلك، ووفقا للخبراء، فإن احتمال إصابة الأشخاص أو المناطق المأهولة بالسكان ضعيف للغاية.

كانت الصين تلقت انتقادات من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لأن الصاروخ الصيني لم ينقسم إلى أجزاء أصغر عندما دخل الغلاف الجوي، كما ينص على ذلك المعيار الدولي.

وكانت الصين أطلقت الوحدة الثانية من محطة الفضاء الصينية تيانجونج (قصر السماء) يوم الأحد الماضي، والتي هي قيد الإنشاء حاليا، وعلى متنها مختبر فضاء.

نقل صاروخ لونج مارش 5 بي الوحدة إلى المدار في غضون بضع دقائق، وتحدثت وكالة الفضاء الصينية عن "نجاح كامل" عقب الإطلاق.

سيتم دمج الوحدة الجديدة مع الوحدة الأساسية "تيانهي"، التي تم إطلاقها في نيسان /أبريل .2021

وفي أيار / مايو 2021 ، سقطت بقايا صاروخ مستخدم لهذا الغرض في المحيط الهندي بالقرب من أرخبيل جزر المالديف.

ووفقا لبرنامج الفضاء الصيني فإن "الجزء الأكبر" من الصاروخ احترق ودمر عند عودته إلى الغلاف الجوي للأرض.

وحتى ذلك الحين كانت هناك انتقادات من وكالة ناسا للصين حيث قال بيل نيلسون، رئيس الوكالة، إنه يتعين على دول الفضاء التقليل من المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص والممتلكات على الأرض من آثار دخول الأجسام الفضائية ثانية إلى الأرض وإظهار أكبر قدر ممكن من الانفتاح على مثل هذه العمليات.