تسارعت وتيرة أسعار المستهلكين في فرنسا خلال شهر تموز/يوليو الجاري بأكثر من التوقعات، لتصل إلى معدل قياسي جديد في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

وبحسب بيانات أولية، أعلن مكتب الإحصاء الفرنسي (إينسي) أن أسعار المستهلكين ارتفعت في تموز/يوليو بنسبة سنوية بلغت 1ر6 بالمئة، مقابل 8ر5 بالمئة في حزيران/يونيو، فيما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تصل نسبة الزيادة إلى 6 بالمئة.

وجاء الاتجاه الصعودي في أسعار المستهلكين مدفوعا إلى حد كبير بزيادة نسبتها 7ر28 بالمئة في تكاليف الطاقة و7ر6 بالمئة في أسعار المواد الغذائية.

وتسبب ارتفاع أسعار الخدمات المرتبط بفصل الصيف أيضا في ارتفاع الأسعار بشكل عام في تموز/يوليو.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في تموز/يوليو بنسبة 3ر0 بالمئة مقابل زيادة نسبتها 7ر0 بالمئة في الشهر السابق عليه، بالاتفاق مع التوقعات.

وكما ارتفع التضخم المنسق للاتحاد الاوروبي إلى معدل قياسي جديد بلغ 8ر6 بالمئة في تموز/يوليو مقابل 5ر6 بالمئة في حزيران/يونيو، وكانت النسبة المتوقعة تبلغ 7ر6 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين في تموز/يوليو بنسبة 3ر0 بالمئة في تموز/يوليو مقارنة بالشهر السابق عليه عندما زاد بنسبة 9ر0 بالمئة. وجاءت هذه النسبة متفقة على توقعات خبراء الاقتصاد.