أظهرت بيانات اقتصادية تراجع عدد قروض التمويل العقاري التي تمت الموافقة عليها بأكثر من التوقعات في بريطانيا خلال حزيران/يونيو الماضي، في حين زاد إقبال المستهلكين على طلب الاقتراض نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة ومعدل التضخم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات بنك إنجلترا المركزي القول إن مؤسسات التمويل وافقت خلال الشهر الماضي على تقديم 63726 ألف قرض عقاري، بتراجع نسبته 3% عن عدد القروض في أيار/مايو الماضي. في المقابل بلغت قيمة القروض العقارية غير المضمونة الإضافية خلال الشهر الماضي 8ر1 مليار جنيه |سترليني (2ر2 مليار دولار) مقابل 2ر1 مليار جنيه إسترليني كمتوسط شهري خلال الشهور الماضية.

ويشير تراجع قروض التمويل العقاري إلى فقدان سوق المساكن في بريطانيا لقوة الدفع، بعد ازدهارها عقب جائحة فيروس كورونا المستجد. وتوقع بنك لويدز بانكنج جروب أكبر بنك عقاري في بريطانيا ارتفاع أسعار المساكن خلال العام الحالي بنسبة 8ر1% وتراجعه بنسبة 4ر1% خلال العام المقبل.

وقال شارلي نون الرئيس التنفيذي لبنك لويدز إن سجل قروض التمويل العقاري المفتوحة لدى البنك زاد خلال الشهور الثلاثة الماضية بنسبة 1% وبلغت قيمته حاليا 6ر296 مليار جنيه إسترليني.

وأضاف أن هذا النمو سببه اندفاع المشترين المحتملين نحو الحصول على القروض تحسبا لارتفاع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، والذي سينهي سنوات من القروض الرخيصة في السوق البريطانية بفضل المنافسة القوية بين مؤسسات التمويل العقاري.

وقال نون في لقاء مع محللين اقتصاديين بعد اعلان النتائج ربع السنوية للبنك "نحن نتواصل بشكل نشط مع عملائنا للتأكد من إدراكهم للخيارات المتاحة أمامهم ومساعدتهم في القيام بأي خطوات تالية".

يـأتي ذلك فيما يستعد بنك إنجلترا المركزي لزيادة أسعار الفائدة الرئيسية عدة مرات خلال العام الحالي بهدف كبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ عقود. وتؤدي زيادة الفائدة الرئيسية إلى ارتفاع الفائدة على قروض التمويل العقاري مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة شراء مسكن.

ويتوقع بنك لويدز ارتفاع أسعار المساكن خلال العام الحالي بنسبة 8ر1% ثم تراجعها بنسبة 4ر1% خلال العام المقبل. وحتى الان مازالت الأسعار قادرة على تحدي ظروف الغموض الاقتصادي، وذلك نتيجة قلة المعروض للبيع في الأسواق جزئيا، بحسب بيانات صادرة عن مؤسسة هاليفاكس في وقت سابق من الشهر الحالي وأظهرت ارتفاع الأسعار بنسبة 13% سنويا.