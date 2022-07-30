أظهرت بيانات اقتصادية تراجع عجز الميزانية المكسيكية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 8ر204 مليار بيزو (05ر10 مليار دولار)، مقابل 2ر231 مليار بيزو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لوزارة المالية المكسيكية ارتفاع القيمة الاسمية للإيرادات خلال النصف الأول بنسبة 8ر12% سنويا إلى 305ر3 تريليون بيزو مقابل 931ر2 تريليون بيزو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما زادت النفقات خلال الفترة نفسها بنسبة 8ر9% سنويا إلى 509ر3 تريليون بيزو مقابل 195ر3 تريليون بيزو خلال النصف الأول من العام الماضي.