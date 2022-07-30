ارتفعت إيرادات وأرباح شركة الغاز والنفط الأمريكية العملاقة اكسون موبيل كورب في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتجاوزت تقديرات المحلليين.

وبلغ صافي أرباح الشركة 85ر17مليار دولار أو 21ر4دولارللسهم، في الربع الثاني، مقارنة بـ 69ر4مليار دولار أو 10ر1دولار للسهم في الربع الثاني من العام الماضي.

وباستثناء بعض البنود، أعلنت اكسون موبيل عن أرباح معدلة بقيمة 55ر17مليار دولار أو 14ر4دولار للسهم عن هذه الفترة.

كان متوسط توقعات المحللين أن تحقق الشركة 74ر3دولار للسهم. وعادة مايستبعد المحللون البنود الخاصة. وارتفعت عائدات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 8ر70% إلى 68ر115مليار دولار من 74ر67مليار دولار العام الماضي.