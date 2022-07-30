برأت محكمة في فيينا الرئيس السابق لحزب الحرية النمساوي هاينز كريستيان شتراخه من اتهام بالفساد مرتبط بتبرعات لجمعية على صلة بالحزب اليميني المتطرف.

وقضت المحكمة بأن هيئة الادعاء لم تثبت بالأدلة قضيتها بما لايدع مجالا للشك.

وواجه اشتراخه اتهاما بدعم صديق له، رجل أعمال، للحصول على وظيفة في مجلس اشرافي بإحدى الشركات .

ووصف القاضي تصرفات رجل الأعمال بأنها غير "مناسبة" ولكنه قال إن هذا لايمكن أن يثبت أن شتراخه قد علم بالتبرعات . وتم تبرئة رجل الأعمال الذي واجه اتهامات أيضا.

وفي العام الماضي، صدر حكم بالسجن لمدة 15شهرا مع وقف التنفيذ بحق شتراخه لمساعدته صاحب أحد المستشفيات الخاصة عبر تعديل في التشريع. وهناك استئناف منظور أمام المحكمة.

وشغل شتراخة منصب نائب مستشار النمسا في حكومة ائتلافية إبان فترة المستشار المحافظ سيباستيان كورتس، بين عام 2017و.2019 وانهارت الحكومة بسبب شريط فيديو يظهر فيما شتراخة وهو يقدم خدمات لأشخاص روس في فيلا بمدينة ايبيزا الإسبانية.