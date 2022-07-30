تعافت الحركة الجوية الألمانية هذا الصيف من أدنى مستوياتها جراء جائحة كورونا، على الرغم من أنها لم تصل بعد إلى المستويات التي شهدتها البلاد قبل بدء عمليات الإغلاق.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن 4ر64 مليون مسافر عبروا المطارات الألمانية خلال الفترة من كانون الثاني/يناير حتى حزيران/يونيو من هذا العام، أي أربعة أضعاف العدد الذي تم تسجيله خلال نفس الفترة من عام .2021

وأشار المكتب إلى أن أرقام 2022 لا تزال أقل بواقع الثلث عن أرقام عام 2019، أي قبل أن ظهور جائحة كورونا في ألمانيا.

وبحسب البيانات، عبر 3ر16 مليون مسافر أكبر 23 مطارا في ألمانيا خلال شهر حزيران/ يونيو وحده، بزيادة نسبتها 1ر215% عن حزيران/يونيو .2021 ومع ذلك، لا يزال هذا العدد أقل من الأرقام المسجلة في حزيران/يونيو .2019

ورغم التعافي في حركة نقل الركاب، يعاني الشحن الجوي حاليا من مشكلات ترجع إلى حد كبير إلى القيود المفروضة على المجال الجوي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وإغلاق كورونا في الصين. وبذلك انخفضت الشحنات الجوية المعدة في ألمانيا بنسبة 4ر3% في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 إلى 5ر2 مليون طن.

ومع ذلك، لا يزال هذا يمثل زيادة بنسبة 6ر7?? عن المستويات التي تم تسجيلها قبل أزمة الجائحة.