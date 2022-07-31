إذا وجدت نفسك كثيراً ما تستيقظ وأنت تعاني من الصداع في الصباح، فأنت لست وحدك، حيث يعاني الكثيرون من الصداع الصباحي ولأسباب مختلفة تتطلب معرفتها. ويمكن لمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذا الألم النابض في الرأس في الصباح، والذي غالبا ما لا يكون خطيرا، أن يساعدنا في علاجه. لكن الألم المستمر في معظم فترات الصباح يمكن أن يكون مؤشرا محتملا على وجود مشكلة كامنة.



يبدأ الصداع الصباحي عادة بين الساعة 4 و9 صباحا ويميل غالبا إلى مقاطعة نوم المريض. ويمكن أن يندرج الألم في عدد من الفئات ما يجعله إما صداعا عنقوديا أو صداع توتر، أو حتى صداعا نصفيا. وتشمل الأنواع الأخرى من الصداع الصباحي الصداع الانتيابي والإفراط في استخدام الأدوية. ووجدت الدراسات أن معظم الذين يعانون من الصداع الصباحي يعانون أيضا من اضطرابات النوم.



لماذا يحدث الصداع؟ هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك تستيقظ وأنت مصاب بالصداع في الصباح، ومنها:



- العمل بنظام الورديات: توصلت الأبحاث إلى أن الصداع في الصباح يمكن أن يكون سببه اضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية، وهي عندما تكون «ساعة الجسم» الطبيعية متوقفة، مثل ما يحدث عند العمل بنظام الورديات. وبسبب الاختلال بين ساعة جسمك الطبيعية، وعندما تكون نائما بالفعل، قد لا تحصل على قسط كاف من النوم ما قد يؤدي إلى حدوث صداع عند الاستيقاظ.



- الأرق: يمكن أن تمنعك هذه الحالة من الحصول على قسط كاف من الراحة عن طريق إبقائك مستيقظا عندما تحاول النوم، وإيقاظك بمجرد النوم، والتسبب في نوم مضطرب. ويعد الصداع الصباحي أيضا علامة تحذير رئيسية لحالة توقف التنفس النومي، والتي لا يدرك الكثير من الناس أنهم يعانون منها.



- مشاكل الصحة العقلية والجسدية: يعد الاكتئاب والقلق أيضا من الأسباب الرئيسية للصداع الصباحي المزمن، حيث يتداخلان مع الأرق. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأدوية بما في ذلك الأسبرين وآثار الانسحاب من مسكنات الألم والكافيين غالبا ما تؤدي إلى صداع مزمن وصداع نصفي.

المصدر «ذي صن»