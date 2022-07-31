القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



تلقى ناديا الأهلي والزمالك، من اتحاد الكرة المصري، ما أعلنه مجلس أبوظبي الرياضي باستضافة ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين مباراة كأس السوبر المصري، يوم 28 أكتوبر 2022 في الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، بحضور 25 ألف متفرج.



وتعد هذه المرة الخامسة التي تحتضن فيها الإمارات مباراة كأس السوبر المصري، بعدما أقيمت في عام 2015 في (ستاد هزاع بن زايد)، وفي 2017 في (ستاد محمد بن زايد)، وفي 2018 في (ستاد هزاع بن زايد) وفي عام 2020 في (ستاد محمد بن زايد).



واستعداداً للمباراة الفاصلة في سباق لقب الدوري المصري، بين الزمالك وبيراميدز غدا، ضمن الجولة 28، أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن اختيار طاقم حكام يوناني، بقيادة سيديروبولوس أنستاسيوس حكم ساحة، كوستاراس بوليشرونيز وديميترياديس لازاروس مساعدين، ديامانتوبوليس أريستوتيليس حكم رابع، إيفانجلو أنجيلو حكم «فار»، مانوتيوس إيفانجيلوس مساعد حكم فيديو.