بعث رئيس مجلس الوزراء الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف ببرقية تهنئة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، ضمنها خالص التهنئة بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش.



من جهة أخرى، بعث رئيس مجلس الوزراء الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف ببرقية تعزية إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على إمارات الفجيرة والشارقة ورأس الخيمة.



كما بعث رئيس مجلس الوزراء الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف ببرقية تعزية إلى الرئيس آية الله د.سيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت بالقرب من العاصمة طهران.



كذلك تلقى رئيس مجلس الوزراء الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية الشقيقة بسام المولوي، أعرب فيه عن خالص تهانيه بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وتمنياته له بكل التوفيق والسداد.

وأعرب رئيس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لوزير الداخلية والبلديات اللبناني على مشاعره الطيبة التي تعكس عمق الروابط الأخوية والعلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.



وأكد النواف متانة العلاقات التاريخية بين الكويت والجمهورية اللبنانية الشقيقة، مشيرا الى حرص البلدين الشقيقين لدفعها إلى آفاق أرحب ومجددا التأكيد على موقف الكويت الداعم للبنان في مختلف المجالات.