دارين العلي



قال السفير الفيتنامي لدى البلاد نغو توان ثانغ إن «حجم التبادل التجاري بين بلاده والكويت خلال عام 2021 بلغ 5 مليارات دولار، معربا عن تفاؤله بتوسيع حجم التجارة بين البلدين، متطلعا إلى جلب المزيد من المنتجات الفيتنامية إلى الكويت، حيث تستورد بلاده النفط من الكويت في حين تستورد الكويت من فيتنام الأقمشة والفواكه، وتحديدا جوز الهند والليتشي والبهارات.



ولفت السفير في تصريح صحافي على هامش حفل وداع، السكرتير الأول رئيس القسم السياسي في السفارة نغوين ثانه دوك، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالكويت، الى أن بلاده والكويت تحتفلان هذا العام بمرور 46 عاما على بدء العلاقات الثنائية، مشيرا الى أنه «عقب إزالة كل العوائق والإجراءات الطبية المتعلقة بكورونا، بدأ عدد الكويتيين الراغبين في زيارة هانوي بالتزايد»، موضحا أن «السفارة أصدرت خلال الأشهر الثلاثة نحو 30 فيزا. وأتمنى أن يرتفع هذا العدد في المستقبل».



وعن الزيارات المتوقعة على مستويات رفيعة بين البلدين، قال نغو إن «بعثة كبيرة من نحو 15 من رجال الأعمال من مختلف الميادين التجارية سيزورون الكويت في سبتمبر المقبل».



وردا على سؤال عن تلبية احتياجات الكويت من العمالة الماهرة، قال السفير الفيتنامي ان بلاده والكويت «لم توقعا حتى الآن اتفاقية لتنظيم العمل، ولكننا نتطلع في المستقبل لتوقيع هذه الاتفاقية لتسهيل إحضار العمالة الفيتنامية الى الكويت»، مشيرا إلى أن «عمالة بلاده الحالية تتركز حاليا في أعمال البناء وفي مجال النفط، ونعلم جيدا أن الكويت بحاجة الى الأيدي العاملة الماهرة من فيتنام عموما ومن آسيا خصوصا».



وعما إذا كانت بلاده مستعدة لتلبية احتياجات الكويت في مسألة الأمن الغذائي التي يعاني منها العالم بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، قال: «إننا سعداء لتوفير أي مساعدة تتعلق بالمسألة الغذائية».



بدوره، قال السكرتير الأول نغوين ثانه دوك: «انا فخور لأني عملت في هذا البلد العربي المسلم الفريد من نوعه، وسأفتقد كثيرا الكويت، وشعبها الطيب والكريم»، مؤكدا أنه نسج خلال فترة عمله التي امتدت على 3 سنوات و3 أشهر «شبكة كبيرة من الأصدقاء، الذين دعوني إلى بيوتهم، وإلى منازلهم»، مضيفا «ان أكثر ما سأفتقده، هو زيارة الديوانيات وسوق المباركية وأكلتي المفضلة المجبوس»، داعيا زميله نغوين هوو داك الذي سيحل مكانه، حيث ان الكويت ستكون مهمته الديبلوماسية الاولى، «إلى التعامل مع الكويتيين بكل محبة، لأنهم شعب مضياف وكريم».