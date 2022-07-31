أشار تقرير إلى أن مجموعة «أوپيك+» أنتجت في يونيو كمية من الخام تقل 3 ملايين برميل يوميا عن حصصها المتوقعة، حيث أدت العقوبات المفروضة على بعض الأعضاء وخفض حجم الاستثمار لدى البعض الآخر إلى تقويض قدرتها على تهدئة حدة أزمة الطاقة حول العالم.



ويمثل هذا التطور نكسة أخرى للإدارة الأميركية بقيادة جو بايدن التي كانت تأمل في أن تتمكن «أوپيك» من زيادة الإنتاج لتعويض اضطرابات الإمدادات الروسية وإبطاء ارتفاع تكاليف الوقود والتضخم بمقاييسه الأوسع نطاقا.



ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر مطلع على البيانات قوله إن نسبة نقص الإنتاج لدى «أوپيك+» قفزت إلى 320% في يونيو من 256% في مايو، و220% في أبريل.



وقالت أيضا إن النقص في إنتاج مجموعة أوپيك+ من المستويات المخطط لها بلغ 2.84 مليون برميل يوميا الشهر الماضي.



وعانى معظم المنتجين في «أوپيك» من نقص مزمن في الاستثمار بسبب تراجع الأسعار في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الضغط على المستثمرين للتخلي عن الوقود الأحفوري وإيجاد مصادر بديلة للطاقة.



وقالت ثمانية مصادر إن «أوپيك+» ستدرس إبقاء معدل الإنتاج دون تغيير في شهر سبتمبر عندما تجتمع الأسبوع المقبل رغم نداءات الولايات المتحدة بضخ مزيد من الإمدادات، لكن من المرجح أيضا أن يناقش الاجتماع زيادة طفيفة في الإنتاج.