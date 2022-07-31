دلال العياف



بدعم من الهيئة العامة للشباب وشركة المشروعات السياحية، أقيمت الخميس الماضي فعالية «كانتين الشاطئ» في شاطئ العقيلة بتنظيم رائع، وهي فعالية ترفيهية لأفراد الأسرة تضمنت العديد من الفقرات الترفيهية والمسابقاتية بالمعلومات او رياضة البادل التي شارك فيها العديد من اللاعبين بأجواء جميلة رصدتها «الأنباء» وذلك بتواجد الإعلامية منال العمران والمخرج علي وحيدي والفنان يوسف الحشاش الذين أكدوا لـ «الأنباء» أهمية مثل هذه الفعاليات التي تبث السعادة في نفوس العوائل التي لم يسعفها الوقت للسفر لظروف معينة، مشيرين الى ان هذه الفعالية مدعومة من الهيئة العامة للشباب وشركة المشروعات السياحية والبنك الوطني والعديد من الجهات الخاصة وهي موجهة للجميع وتسهم في ابراز المشاريع الشبابية الصغيرة من خلال ما يعرضونه من منتوجات خفيفة.



ووجه كل من منال العمران ويوسف الحشاش وعلي وحيدي كلمة شكر لرجال الشرطة والمسؤولين عن هذه الفعالية الجميلة التي رسمت الابتسامة على محيا العائلات وأطفالهم في ظل هذه الأجواء الحارة التي تعيشها البلاد.