كما أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو قرارا وزاريا بتعديل النظام الأساسي لمبرة المرحوم محمد رفيع حسين معرفي الخيرية.



وجاء في القرار:



مادة أولى



- يستبدل بنصي المادتين (1، 14) من النظام الأساسي لمبرة المرحوم محمد رفيع حسين معرفي الخيرية بالنصين التاليين:



مادة (1)



تأسست في الكويت طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1999 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام والقرارات المنفذة لهما مبرة تسمى - مبرة معرفي الخيرية.



مادة (14)



يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة المبرة توافر الشروط التالية:



1 - أن يكون كامل الأهلية ومن المهتمين بتحقيق أغراض المبرة.



2 - أن يكون من الذكور والإناث من أبناء المرحوم محمد رفيع حسين معرفي، أو أحفاده، أو ذريته او غيرهم من العائلة والأنساب والأصدقاء المقربين من أعضاء المبرة.



3 - أن يكون محمود السيرة حسن الخلق.