قال الأمين العام لوزارة الخارجية الماليزية عمران محمد اليوم الجمعة، إن الكويت شريك مهم في قطاع الاستكشافات البترولية، معربا عن تطلعه لتوسيع العلاقات الاستثمارية بين البلدين.



وأضاف محمد لدى استقباله سفيرنا في ماليزيا د. حمد بورحمه بمناسبة انتهاء فترة عمله، أن هذه الشراكة تكمن في قطاع الاستكشافات البترولية عبر الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) والشركة الماليزية العاملة في إنتاج الكهرباء والمياه في الكويت.



وأشاد بالجهود الكبيرة التي قدمها السفير بورحمه خلال فترة عمله الديبلوماسي في خدمة ودعم وتوطيد العلاقات بين ماليزيا والكويت على المستوى الديبلوماسي والاستثماري، مؤكدا أن الدولتين تربطهما علاقات صداقة تاريخية.



وكان مجلس السفراء العرب أقام في وقت سابق حفل توديع وتكريم للسفير بورحمه بمناسبة انتهاء مهام عمله الديبلوماسي في ماليزيا حضره وكيل وزارة الخارجية الماليزية لشؤون غرب آسيا زهيري باهارم وعميد السلك الديبلوماسي العربي سفير اليمن الدكتور عادل باحميد.