الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أصدر الجهاز الفني لمنتخب قطر الأول لكرة القدم بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز، قرارا بعدم إذاعة مبارياته الودية خلال معسكر المنتخب الحالي في النمسا، وذلك ضمن تحضيراته لبطولة كأس العالم قطر 2022.



حيث لعب المنتخب القطري مباراتين وديتين أمام ريال مايوركا الإسباني، ولاتسيو الإيطالي على هامش معسكر المنتخب الأوروبي.



كما يخوض المنتخب القطري تدريباته خلف أبواب مغلقة، خوفا من أعين المنتخبات التي ستلعب مع العنابي ضمن المجموعة الأولى في مونديال 2022، هولندا والسنغال والإكوادور.



ومن المقرر أن يخوض العنابي ثلاث مباريات أثناء فترة التوقف الدولي «FIFA Days» لشهر سبتمبر المقبل.



حيث سيواجه العنابي نظيره منتخب كندا 23 سبتمبر، ثم المنتخب التشيلي يوم 27 سبتمبر، أما عن المباراة الثالثة فسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، وستقام المباريات بالنمسا.



هذا، وأعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر عن طرح تذاكر مواجهات الجولتين الأولى والثانية من منافسات الدوري القطري لكرة القدم للموسم الجديد 2022-2023.



ويستهل فريقا السد (بطل الدوري) والمرخية (الصاعد حديثا) الجولة الافتتاحية الاثنين المقبل، على ستاد خليفة المونديالي، تليها مواجهة فريقي أم صلال والأهلي على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.



وتستكمل مواجهات هذه الجولة الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي العربي (رابع الترتيب في الموسم الماضي) مع قطر على ستاد المدينة التعليمية، والغرافة مع السيلية على ستاد خليفة، فيما تختتم الجولة بمواجهتين الأربعاء المقبل، حيث يلتقي الدحيل (وصيف النسخة الماضية) مع الوكرة (ثالث الترتيب في الموسم الماضي) على ستاد المدينة التعليمية، والريان مع الشمال على ستاد جاسم بن حمد.



وتشهد الجولة الثانية التي تنطلق يوم 9 أغسطس المقبل، مواجهة أم صلال والسد على ستاد خليفة الدولي، وقطر مع المرخية على ستاد المدينة التعليمية، وتستكمل الجولة يوم 10 من الشهر ذاته، فيلعب الغرافة مع الوكرة على ستاد خليفة، والسيلية مع الشمال على ستاد المدينة التعليمية.



وتختتم الجولة يوم 11 أغسطس، حيث يواجه الأهلي نظيره فريق الدحيل على ستاد أحمد بن علي، فيما يدشن العربي والريان افتتاح ستاد لوسيل المونديالي في قمة الجولة.



صفقات الصيف



إلى ذلك، اقترب نادي الدحيل من التعاقد مع المدافع البرتغالي روبن سيميدو لاعب أولمبياكوس اليوناني والمعار إلى صفوف نادي بورتو البرتغالي في الموسم الماضي، ليكون بديلا للبلجيكي توبي ألدرفيريلد الذي رحل إلى نادي رويال أنتويرب البلجيكي، ويضم الفريق في صفوفه حاليا أربعة محترفين، هم: البلجيكي إدميلسون، والكيني مايكل أولونغا، والتونسي فرجاني ساسي، والكوري الجنوبي نام تاي هي.



فيما أعلن نادي قطر عن إبرام 3 صفقات صيفية على مستوى المواطنين، وذلك بالتعاقد مع جاسم الجلابي وعلي عوض ومحمد عبدالرب.



من ناحية أخرى، كشفت اللجنة الأولمبية القطرية عن مشاركتها في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي في نسختها الخامسة، التي تستضيفها تركيا بمدينة «قونية» خلال الفترة من 9 إلى 18 أغسطس المقبل، بمشاركة ما يقارب 6000 رياضي يمثلون 58 دولة.



حيث تشارك اللجنة الأولمبية القطرية في هذه النسخة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي في 16 رياضة وتخصصا، من خلال 12 اتحادا، هي: كرة الطائرة واليد والسلة والطائرة، والدراجات وألعاب القوى والسباحة والرماية والتايكوندو والجودو والكراتيه ورفع الأثقال والمصارعة والمبارزة والجمباز.