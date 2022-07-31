أصدر وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قرارا بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1 لسنة 2011 بشأن تشكيل اللجنة الطبية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وتضمن القرار:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة (1/ فقرة أولى) من القرار رقم (1) لسنة 2011 المشار إليه النص الآتي:
«تشكل اللجنة الطبية المنصوص عليها في البند (ن) من المادة (1) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه على النحو التالي:
1 ـ د. عبدالوهاب سليمان الفوزان رئيسا.
2 ـ د. مصطفى محمد رضا سيد هاشم نائبا للرئيس.
والأعضاء:
3 ـ د. سلمان خليفة الصباح.
4 ـ د. بدر محمد العدواني.
5 ـ د. موضي جاهد فواز المطيري
6 ـ د. أسمهان فرحان الشبيلي.
7 ـ د. سالم حمد الشمري.
8 ـ د. مطلق خالد السيحان.
9 ـ د. عادل أحمد الزايد.
10 ـ د. ماجدة عبدالصمد الصالح
11 ـ د. جمال إبراهيم سليمان المرجان.
12 ـ رئيس ا لمجلس الطبي العام (بصفته).