أصدر وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قرارا بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1 لسنة 2011 بشأن تشكيل اللجنة الطبية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



وتضمن القرار:



مادة أولى: يستبدل بنص المادة (1/ فقرة أولى) من القرار رقم (1) لسنة 2011 المشار إليه النص الآتي:



«تشكل اللجنة الطبية المنصوص عليها في البند (ن) من المادة (1) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه على النحو التالي:



1 ـ د. عبدالوهاب سليمان الفوزان رئيسا.



2 ـ د. مصطفى محمد رضا سيد هاشم نائبا للرئيس.



والأعضاء:



3 ـ د. سلمان خليفة الصباح.



4 ـ د. بدر محمد العدواني.



5 ـ د. موضي جاهد فواز المطيري



6 ـ د. أسمهان فرحان الشبيلي.



7 ـ د. سالم حمد الشمري.



8 ـ د. مطلق خالد السيحان.



9 ـ د. عادل أحمد الزايد.



10 ـ د. ماجدة عبدالصمد الصالح



11 ـ د. جمال إبراهيم سليمان المرجان.



12 ـ رئيس ا لمجلس الطبي العام (بصفته).