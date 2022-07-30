توج فريق ليفربول بكأس درع الاتحاد الإنجليزي، عقب فوزه المثير على مانشستر سيتي (3-1)، في النهائي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب " كينج باور ".



وسجل ليفربول هدف التقدم عن طريق ألكسندر أرنولد، بعدما تلقى تمريرة من محمد صلاح، قبل أن يسدد الكرة من على مشارف منطقة الجزاء لتسكن الشباك في الدقيقة 21.



وفي الدقيقة 70، سجل مان سيتي هدف التعادل عن طريق جوليان ألفاريز، بعد كرة عرضية إلى فودين، الذي سددها وتصدى لها الحارس أدريان ثم تابعها ألفاريز في الشباك.



واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح ليفربول بعد الاستعانة بتقنية الفيديو بعد لمسة يد على دياز، انبرى لها محمد صلاح مسجلاً الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 83.



وفي الدقيقة 90+4 سجل الوافد الجديد داروين نونيز الهدف الثالث لصالح الريدز، بعد كرة عرضية استقبلها روبيرتسون برأسية ثم تابعها نونيز برأسية أخرى في الشباك.



ويعد هذا اللقب هو الحادي عشر لليفربول في تاريخه في مسابقة الدرع الخيرية.