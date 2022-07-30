أعلنت أسرة الكابتن إبراهيم الدسوقي نجم نادي الزمالك السابق دفن جثمانه غدا بمقابر الأسرة عقب صلاة الظهر بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمدينة بنها ، فيما أصدر مجلس إدارة نادي بنها الرياضي بيانا نعى فيه الفقيد وعضو مجلس الإدارة السابق وأحد رموز النادي.

وكانت مدينة بنها شهدت اليوم وفاة الكابتن إبراهيم الدسوقي لاعب كرة القدم بنادي الزمالك وبنها والمنتخب الوطني في حقبة السبعينيات متأثرا بإصابته إثر تعدي نجله عليه منذ 10 أيام ليلحق بزوجته التي قتلها ابنهما في حالة هياج بسبب الإدمان وخضع للعناية المركزة وأجرى خلال هذه الفترة عدة جراحات في المخ بسبب النزيف قبل وفاته اليوم.



وجددت أجهزة التحقيق حبس شريف الدسوقي نجل الراحل إبراهيم الدسوقي لاعب نادي الزمالك السابق 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة قتل والدته منذ 10 أيام ووالده الذى توفي متأثرا بجراحه اليوم إثر تعدي المتهم عليه وقت الحادث والشروع في قتل جدته ونجلة شقيقته عندما حاولا منعه.

كانت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة بقيام مختل عقليًّا ومريض نفسي «مدمن مخدرات» بمهاجمة أسرته مما أسفر عن مصرع والدته وإصابة والده لاعب الزمالك السابق لكرة القدم والذي توفي اليوم وجرى نقل المتوفاة والمصابين للمستشفي والسيطرة على الموقف وضبط المتهم الذي تبين أنه مريض نفسي نتيجة تعاطي المواد المخدرة. ويخضع للعلاج من إدمان المخدرات وأنه أصابته حالة هياج وحاولت أسرته السيطرة عليه إلا أنه هاجمهم مما أسفر عن مصرع والدته.