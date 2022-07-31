بشرى شعبان



كشف مصدر خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية ان الوزارة بصدد الانتهاء من دراسة كافة طلبات بيع الاجازات خلال الاسبوع الجاري تمهيدا لاعتماد الطلبات المستوفية للشروط والضوابط التي حددها مجلس الوزراء في قرار السماح ببيع الاجازات.



واوضح المصدر ان عدد الذين تقدموا بطلبات حتى نهاية المدة المحددة منتصف يونيو بلغت 3500 طلب متوقع بعد الانتهاء من التدقيق ان عدد طلبات مستوفية الشروط اكثر من 2500 طلب وعن بدء الصرف بين المصدر انه فور الانتهاء من التدقيق في الطلبات سيتم رفع التقرير بالطلبات المستوفية الشروط تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الخاصة بالصرف.