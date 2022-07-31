محمد راتب

أعلن رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن موسم صيد الروبيان يبدأ اليوم 1 أغسطس في المياه الاقتصادية الكويتية، ويبدأ أول سبتمبر بالمياه الإقليمية، مؤكدا أن الروبيان المحلي المحبب للمستهلكين سيعود بعد توقف دام 7 شهور، معبرا عن طموحات الصيادين بأن يكون موسم صيد الروبيان وفيراً، رغم أن المؤشرات تثبت عكس ذلك كما حدث في الموسم السابق بسبب عدم التزام بعض دول الجوار بفترات الحظر، بدليل دخول الروبيان المستورد طوال فترات حظر صيده.



وطالب الصويان الجهات المعنية بقطاع الصيد بالعمل على تفعيل الاتفاقيات الدولية ومطالبة دول الجوار بتشديد الرقابة وقت الحظر ومنع استيراد الروبيان الطازج والمبرد وحصر دخوله على المستزرع والمثلج، موضحا أن ما يحدث فعليا هو تجاوزات حقيقية وعدم التزام بالاتفاقيات في شأن حماية الثروة السمكية خاصة في المخزون المشترك ما بين دول المنطقة وهذا له تأثير سلبي على الثروة السمكية بالكويت.



وأشار إلى أهمية التنسيق مع دول الجوار فيما يخص فترات حظر الصيد، لافتا إلى أن عدم الالتزام من قبل بعض دول الجوار يمتد تأثيره إلى بحر الكويت، حيث أصبح مصيد الروبيان في الكويت أقل مقارنة بالمواسم السابقة، ما ينذر باندثاره مع الوقت، مبينا أن الصيادين الكويتيين هم الأكثر التزاما بالقوانين على مستوى دول المنطقة.