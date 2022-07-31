كشفت تقارير صحافية عن الأسباب التي دعت نادي برشلونة الإسباني الى إعادة التفكير وبجدية في استعادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان من جديد، وما يمكن أن تضيفه هذه العودة.

وقالت صحيفة “SPORT” الإسبانية إن برشلونة طلب من جهة مستقلة دراسة إمكانية استفادة النادي اقتصادياً وتجارياً من عودة ميسي للفريق، لكن دون تحديد موعد هذه العودة التي تترقبها جماهير برشلونة، حيث كان يشكل ميسي جزءاً كبيراً من تاريخ برشلونة الكروي على صعيد التتويجات والبطولات، كما يشكل جزءاً من اقتصاده، وكان ميسي يدر عائدات مالية للفريق بشكل مباشر وغير مباشر.

وأضافت الصحيفة أن من ضمن العائدات بيع التذاكر والقمصان وعقود الرعاية مع الشركات، وسيبلغ ميسي 36 عاما في يونيو 2023 مقتربا من نهاية مسيرته، ومن المقرر أن يشارك في كأس العالم للمرة الخامسة التي ستقام في قطر نهاية العام الجاري، ومن المرجح اعتزاله دولياً على الأقل بعد مونديال قطر 2022.