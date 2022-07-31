الشوكولاتة، الجبال والجبن، هى أول ما يتبادر لذهن الكثير من السائحين لدى التفكير في زيارة سويسرا، وربما حتى بنفس الترتيب السالف الذكر.

وعلى الرغم من أن الشوكولاتة، التي تتصدر هذه القائمة، طالما كانت مصدر فخر، وجذب لهذه الدولة التي تشتهر بجمالها مع ارتفاع تكاليف المعيشة بها، يبدو أن سويسرا سوف تفقد مكانتها كمنتجة لأفضل أنواع الشوكولاتة في العالم.

ولن تصبح صناعة شوكولاته توبليرون، ذات الشكل المثلث المميز، المحببة لدى السائحين الذين يقومون بشرائها من سويسرا والمطارات حول العالم لتقديمها كهدايا، حكرا على سويسرا في القريب العاجل.

وسوف يتم إنتاج ألواح شوكولاته توبليرون الأصغر (35 جراما و 50 جراما) في سلوفاكيا ابتداء من نهاية عام 2023 ، وفقا لما قالته متحدثة باسم شركة موندليز انترتاشونال الأمريكية( التي كانت تعرف سابقا باسم كرافت فودز) التي تمتلك شركة توبليرون منذ أكثر من 20 عاما.

وحتى الآن، يتم انتاج جميع ألواح شوكولاتة توبليرون، التي تباع في أكثر من 120 دولة، في مدينة برن، حيث اخترع تيودور توبلر وإيميل باومان السويسريان توبليرون عام .1908

وبالنسبة للسائحين التواقين للشوكولاتة الذين يصلون لمدن مثل زيورخ وبازل، يعني هذا أن النظر بتعمن للعبوة ربما يصيبهم بخيبة الأمل إلى حد ما.

وقالت ليفيا كولميتز المتحدثة باسم شركة موندليز إنه بسبب القواعد الصارمة التي تهدف لحماية صورة البضائع" المصنوعة في سويسرا"، اضطرت الشركة لتغيير صياغة الكتابة على العبوة بعد نقل الانتاج جزئيا إلى سلوفاكيا.

وأضافت أن اسم" توبليرون- من سويسرا" المكتوبة على العبوات حتى الآن، سوف يحل محله " نشأت في سويسرا"، مشيرة إلى أن تغيير إنتاج الشركة يهدف لاتاحة الفرصة للنمو.

ويشار إلى أن توبليرون ليست الوحيدة التي نقلت أجزاء من إنتاجها لمكان آخر في أوروبا، حيث أن شوكولاتة ليندت السويسرية تنتج الكثير من ألواح الشوكولاتة الشهيرة الهاصة بها في دول مجاورة.

ولا يعد فقدان اسم" صنع في سويسرا" الضربة الوحيدة لصورة سويسرا كإحدى أشهر الدول في صناعة الشوكولاتة في العالم.

وقد كُشف مؤخرا قيام مسؤولين في قطاع السياحة بسويسرا بتوزيع شكوولاته أجنبية وُصفت بأنها " مذاق زيورخ، سويسرا".

وقال أويلي هير المتحدث باسم قطاع السياحة في زيورخ لصحيفة بليك الناطقة باللغة السويسرية-الألمانية " نعترف أنه أمر محبط عندما يكتب على أحد منتجاتنا " مذاق زيورخ، سويسرا" ولكنه صنع في النمسا"، مؤكدا الخطأ بعد أن قام مستخدم لموقع ريديت بتحميل صورة للعبوة.

وبالنسبة لمحبي الشوكولاتة الذين يزورون سويسرا، لم يتغير الكثير فيما يتعلق بالجودة، في حال تم صناعة المنتج النهائي بصورة كاملة أو جزئية في سويسرا أو بالخارج، على الأقل وفقا لمنتجي توبليرون.

وتؤكد الشركة أن الألواح الصغيرة والكبيرة سوف تبقى كما هي فيما يتعلق بالمذاق، حتى إذا تم إنتاجها في أماكن مختلفة.

وتقول كولميتز إن ذلك بسبب أن الشوكولاتة و نوجا اللوز لجميع منتجات توبليرون سوف يستمر إنتاجها بصورة كاملة في المصنع الرئيسي في برن وتوصيلها إلى سلوفاكيا للانتاج.

وفي نفس الوقت، سوف يستمر إنتاج ألواح توبليرون التي تزن 100 جرام أو أكثر في مصنع برن. ولا يوجد خطط إضافية لنقل الانتاج في الخارج. وتنتج الشركة بالفعل أنواع شوكولاتة أخرى في المصنع في سلوفاكيا.

ويشار إلى أنه ليست كل الشوكولاتة في سويسرا مصنعة هناك، ولكن من المرجح أن يبقي السويسريون من أبرز محبي الشكولاتة في العالم، حيث لم يتغير استهلاكهم الذي بلغ 4ر10 كيلوجرام للشخص سنويا، وفقا لرابطة مصنعي الشوكولاتة. وهذا يعني 104 ألواحا سنويا أو نحو لوحين أسبوعيا.