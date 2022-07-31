كشف استطلاع جديد للرأي أجرته مؤسسة "كايسر فاميلي فاونديشن" الأمريكية غير الربحية أن معظم آباء الأطفال دون سن الخامسة، في الولايات المتحدة، لا يخططون لتحصينهم ضد فيروس "كوفيد-19".

وبحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية ، قال أكثر من 40% من آباء الأطفال دون سن الخامسة إنهم "بالتأكيد لن يقوموا بتطعيم أطفالهم"، مقارنة بحوالي 10% قالوا إنهم يريدون تطعيم أطفالهم في أقرب وقت ممكن، بينما أشار 7% فقط إلى أن أطفالهم تلقوا اللقاح بالفعل.

وأوضح نحو ربع الآباء الذين شملهم الاستطلاع أنهم يريدون "الانتظار ليروا كيف يعمل اللقاح في الأطفال الصغار الآخرين"، بينما قال 13% إنهم سيحصنون أطفالهم فقط إذا كان الأمر مطلوبًا للمدرسة أو الحصول على خدمات رعاية الطفل.

وكشف الاستطلاع أن هذا التردد لا يأتي فقط من الأشخاص غير المحصنين ضد "كوفيد-19"، بل حتى بين الآباء والأمهات الذين تم تطعيمهم، والذين قال واحد من كل أربعة منهم إنهم "بالتأكيد لن يحصلوا على جرعات تطعيم لأطفالهم الصغار".