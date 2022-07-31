أظهر تقرير اقتصادي زيادة إقبال الأمريكيين على شراء المنازل في فرنسا بفضل قوة الدولار وتوافر السيولة النقدية لديهم.

وبحسب تقرير نشرته شركة الأبحاث العقارية الفرنسية نايت فرانك، فإن مشتريات المقيمين في أمريكا في سوق العقارات الفرنسية زادت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 37% عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت باريس وساحل الريفييرا جنوب غرب فرنسا الأشد جذبا للمشترين الأمريكيين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن العوامل التي أدت إلى زيادة اهتمام الأمريكيين بالعقارات الفرنسية، تشمل قوة الدولار أمام اليورو، مما يعني انخفاض سعر المساكن المقومة بالعملة الأوروبية، إلى جانب تراكم المدخرات المالية لدى الأمريكيين أثناء فترة جائحة فيروس كورونا المستجد التي شهدت تراجعا كبيرا في الإنفاق الاستهلاكي، وبخاصة على السفر والسياحة.

وبحسب تقرير نايت فرانك، فإن تراجع قيمة اليورو أمام الدولار يعني انخفاض سعر المسكن في أوروبا بالنسبة للمشترين الذين يحتفظون بأموالهم بالعملة الأمريكية بنسبة 16%خلال عام.

وإلى جانب فرنسا زاد اهتمام الأمريكيين بشراء مساكن في مايوركا بإسبانيا وسردينيا في إيطاليا.