ذكر مسؤولون أن عدد النمور في البرية في نيبال تضاعف ثلاث مرات تقريبا منذ عام .2010

وزاد عدد حيوان النمر الملكي البنغالي إلى 355 في 2022 من 121 في 2009، وزاد عدد النمور بواقع 120 منذ آخر إحصاء في 2018 عندما كان العدد الإجمالي .235

وقال ديل باهادور بورجا بون، وهو متحدث باسم إدارة المتنزهات الوطنية والحفاظ على الحياة البرية، لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب .أ) "تظهر نتائج إحصاء النمور أن جهود الحفاظ على الحياة البرية تأتي بثمارها.

إنها نتيجة لتنسيق الجهود بين كل الجهات المعنية بما في ذلك الوكالات الحكومية والجمهور العام".

وفي ظل هذه النتيجة، تجاوزت نيبال التزامها إلى هدف الـ12 عاما الطموح للغاية الذي حددته قمة سانت بطرسبرج للنمور في 2010 لمضاعفة عدد النمور في العالم بحلول .2022

وأدى عدد النمور المتزايد إلى زيادة حالات الصراع بين الإنسان والحياة البرية. فلقى 62 شخصا على الأقل حتفهم في هجمات لنمور في الثلاث سنوات الماضية، بحسب صحيفة "كاتماندو بوست".

وقال تاكور بانداري، وهو ناشط مرتبط باتحاد مستخدمي الغابات المجتمعية في نيبال، إن الصراع بين الإنسان والحياة البرية أصبح شائعا نظرا لهوس نيبال بالأعداد. وأضاف أن الحكومة لا تهتم كثيرا بسعة غاباتها.

وتابع "الأشخاص الفقراء والكثير منهم من السكان الأصليين والمجتمعات المهمشة، يضطرون لدفع ثمن هوس نيبال بزيادة عدد النمور. ونحن نحتاج إلى النمور ولكن بقدر ما تسمح لنا غاباتنا فقط".

وبحسب الصندوق العالمي للحياة البرية، فإن هناك نحو 3900 نمر في البرية على مستوى العالم.