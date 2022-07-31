حققت شركة "سامسونج" للإلكترونيات نموا في الربع الثاني من العام مقارنة بالعام السابق، لتكون الوحيدة من بين أعلى 5 علامات تجارية مصنعة للهواتف الذكية تسجل هذا الأنجاز وسط تراجع المبيعات على الصعيد العالمي، مما مكن الشركة من الحفاظ على صدارتها في السوق .

ووفقا لشركة أبحاث السوق "كاونتر بوينت ريسيرش"، بلغت شحنات الهواتف الذكية في السوق العالمي 5ر294 مليون وحدة، بتراجع نسبته 9% عن الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية .

وبلغت شحنات الهواتف الذكية لشركة "سامسونج" 5ر62 مليون وحدة في الربع الثاني من العام، بزيادة نسبتها 8% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت شركة "كاونتر بوينت ريسيرش" إن هذا النمو يعتبر إنجازا فريدا من نوعه من بين أعلى 5 شركات في سوق الهواتف الذكية. وتراجعت شحنات الهواتف الذكية بمعدل 5% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وانخفضت شحناتها للعلامات التجارية الصينية بما فيها شاومي( وفيفو وأوبو أوبتو جراء فرض الصين إجراءات الإغلاق (حظر التنقل) بمعدل 25%، 15%، 22% على التوالي.

ووصلت حصة شركة "سامسونج" في السوق العالمي للهواتف الذكية 21% بزيادة نسبتها 3 نقاط مئوية عن الربع السابق من العام لتحافظ على صدارة الترتيب العالمي.

ورسم بعض المحللين صورة قاتمة لاستعادة سوق الهواتف الذكية العالمي في النصف الثاني من العام مثل الربع الثاني.

وتوقعت شركة "كاونتر بوينت ريسيرش" بأن الكثير من الدول على حافة الركود الاقتصادي في ظل توقعات متشائمة بشأن الأوضاع الاقتصادية العالمية، وأن عدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع أسعار المواد الخام، وضعف طلب المستهلكين وغيرها تؤثر سلبا على سوق الهواتف الذكية.