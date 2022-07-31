توصلت دراسة أمريكية جديدة إلى أن كبار السن الذين يتناولون مكملات فيتامين (د) لتحسين صحة عظامهم ودرء الكسور، يضيعون وقتهم وأموالهم.

وجد الباحثون في مستشفى "بريجهام للنساء" في مدينة بوسطن الأمريكية، بعد إجراء تجربة عشوائية لاختبار فيتامين (د) ضد الدواء الوهمي، أن هذه المكملات لم تفعل شيئًا لتقليل متوسط مخاطر الإصابة بكسور العظام في البالغين الأصحاء عمومًا.وقال الباحثون - في ملاحظات أساسية - إن ما يقرب من 20% من البالغين في الولايات المتحدة يتناولون حاليًا مكملات فيتامين (د)، وكشفت اختبارات الدم أن لديهم مستويات "غير كافية" أو "ناقصة" من فيتامين "د".

وقال الدكتور ستيفن كامينجز، الأستاذ الفخري في جامعة كاليفورنيا الأمريكية: "إن هذه النتائج الجديدة يجب أن تدفع الأطباء والمرضى للتشكيك في قيمة الاختبار الروتيني لفيتامين (د). وما نحتاج إلى معرفته هو ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من الفيتامين، يستفيدون من تناول المكلملات، والجواب على ذلك هو لا"