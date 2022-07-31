ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية أن الانكماش الاقتصادي دفع أرباح شركة (آبل) إلى التراجع.

وأوضحت (سي.إن.إن.) أن أبل أعلنت انخفاض أرباحها بنسبة 11 % تقريبا في الأشهر الـ 3 المنتهية في يونيو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت الشركة ذلك إلى المناخ الاقتصادي العالمي الأكثر صعوبة من حيث الانكماش وتعطل سلسلة التوريد في الصين بسبب سياسة مكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقالت إنها سجلت إيرادات بلغت 83 مليار دولار، بزيادة 2 % عن نفس الفترة من العام السابق، وعلى الرغم من أنه كان أعلى رقم للإيرادات سجلته الشركة خلال الربع الثالث من السنة المالية، إلا أنها سجلت تباطؤا كبيرا في النمو من زيادة الإيرادات بنسبة 36٪ على أساس سنوي في العام السابق.