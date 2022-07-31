استأنف المخرج المصري أحمد خالد موسى، تصوير أحداث مسلسله الجديد "مهب الريح" بمدينة أبوظبي بالإمارات، والمقرر عرضه قبل نهاية العام الحالي على إحدى المنصات الرقمية.

وقال موسى - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه سيواصل التصوير بمدينة أبوظبي حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، مضيفا أنه سيكثف ساعات التصوير خلال الأيام المقبلة، وسيبدأ في الوقت نفسه عمليات مونتاج ومكساج الحلقات الأولى من المسلسل تزامنا مع استمرار التصوير.

وتابع موسى أن المسلسل تدور أحداثه في 45 حلقة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء، كل جزء يتكون من 15 حلقة، مشيرا إلى أن المسلسل يتناول حياة سيدة متزوجة من سياسي ناجح وتعمل في مهنة المحاماة، ولكنها تتركها بعد الإنجاب لرعاية أبنائها، حتى يواجه زوجها تهمة في قضية مخلة بالشرف، مما يجعلها تعود من جديد لمهنة المحاماة، وتنقلب حياتهما رأسا على عقب.

"مهب الريح" مأخوذ عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife"، وهو من بطولة هند صبري، ماجد المصري، جومانا مراد، إياد نصار، نهى عابدين، هدى المفتي، على الطيب، مؤمن نور ، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج أحمد خالد موسى.