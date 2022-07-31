يمكن أن يؤثر النظام الغذائي الغني بالسكر والدهون مثل البرجر والبطاطا المقلية والمشروبات الغازية سلبًا على حليب الأم الجديد وصحة الطفل حتى قبل الحمل.

فقد توصلت دراسة جديدة أجريت على مجموعة من الفئران ، فى مركز أبحاث تابع لجامعة " كامبريدج" البريطانية ، حول الإستهلاك قصير المدى نسبيًا لنظام غذائي مليىء بالدهون والسكريات ، الذى تتبعه بعض الحوامل ، ومدى تأثيره على قدرتهن فى إنتاح حليب الثدى المغذى عقب الولادة .

وحذرت الدراسة من أن طبيعة هذا النظام غير الصحى قد تؤثر على رفاهية وصحة المولد ، فضلاً عن زيادة خطر إصابة كل من الأم والطفل بحالات قاتلة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية ، السكر ، في وقت لاحق من الحياة .. كما وجد أنه حتى الأمهات اللواتي يبدو أنهن يتمتعن بوزن صحي يمكن أن يعانين من مشاكل خفية مثل الكبد الدهني - الذي يمكن رؤيته عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة - من اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة ، والتي تميل إلى أن تكون عالية الدهون و السكر. هذا يمكن أن يؤدي إلى تندب متقدم ( تليف الكبد ) وفشل الكبد.

قالت البروفيسور أماندا سفروزي بيري ، الأستاذة في فسيولوجيا الجنين والمشيمة وزميلة في كلية سانت جون بكامبريدج ، المؤلفة المشاركة في الدراسة: "إن النساء اللاتي يأكلن وجبات تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون قد لا يدركن التأثير المحتمل لذلك. الحفاظ على صحتهم ، خاصةً إذا لم يكن هناك تغيير واضح في وزن الجسم .. "قد يكون لديهم بدانة أكبر - مستويات أعلى من كتلة الدهون - والتي نعلم أنها تنبئ بالعديد من المشاكل الصحية. قد لا يؤثر ذلك بشكل واضح على قدرتهم على الحمل ، ولكن قد يكون له عواقب على نمو الطفل قبل الولادة ، و صحة وسلامة الطفل بعد الولادة ".. من المعروف بالفعل أن اتباع نظام غذائي "على النمط الغربي" يحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر يساهم في انتشار جائحة ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) والسمنة ، ليس فقط في البلدان المتقدمة ولكن أيضًا في الدول النامية التي تمر بالتوسع الحضري ، بما في ذلك تشيلي. ونتيجة لذلك ، فإن ما يزيد قليلاً عن نصف النساء (52.7٪) في العديد من السكان حول العالم يعانين من زيادة الوزن أو السمنة عند الحمل ، مما يؤدي إلى مشاكل في تحقيق الحمل الصحي والمحافظة عليه.

تم إعادة إنشاء السمنة في الفئران من قبل ، لكن معظم الدراسات تركز على آثار النظم الغذائية المزمنة طويلة الأمد عالية الدهون وعالية السكر.

في هذه الدراسة الجديدة ، تمت تغذية مجموعة من الفئران بنظام غذائي من حبيبات عالية الدهون المصنعة مع الحليب المكثف المحلى لمدة ثلاثة أسابيع فقط قبل الحمل ، وأثناء الحمل لمدة ثلاثة أسابيع ، وبعد الولادة. تم تصميم هذا النظام الغذائي لتقليد المحتوى الغذائي لبرغر الوجبات السريعة والبطاطا المقلية والمشروبات الغازية السكرية. كان الهدف هو تحديد التأثيرات على الخصوبة ونمو الجنين ونتائج حديثي الولادة.

واكتشف الباحثون أنه حتى اتباع نظام غذائي عالي الدهون وعالي السكر على المدى القصير أثر على بقاء صغار الفئران في الفترة المبكرة بعد الولادة ، مع زيادة الخسارة خلال الوقت الذي كانت فيه الأم تطعم نسلها. تعتبر بروتينات الحليب مهمة للغاية لنمو حديثي الولادة ، ولكن وجد أن الجودة رديئة لدى أمهات الفئران اللائي يأكلن نظامًا غذائيًا عالي الدهون وعالي السكر.

وقال الباحثون :" أردنا أن نعرف ما الذي يحدث ، لأن الأمهات بدت على ما يرام ، لم تكن كبيرة من حيث حجمها. ولكن ما وجدناه هو أنه على الرغم من أن الفئران بدت وكأنها تتمتع بمعدلات جيدة للحمل ، إلا أن لديها كميات أكبر .. فقد إنتهى بهم الأمر إلى أكباد دهنية ، وهو أمر خطير حقًا على الأم ، وكان هناك تغيير في تكوين المشيمة .. لم يتأثر وزن الجنين نفسه. بدت أخف وزنًا ، لكنها لم تكن كبيرة. ولكن ما كان من الواضح أيضًا أن التغذية للجنين قد تغيرت أثناء الحمل .. ثم عندما نظرنا في كيفية دعم الأم للطفل بعد الحمل ، وجدنا أن نمو الغدة الثديية وتكوين بروتين الحليب الخاص بها قد تغير ، وربما يكون ذلك تفسير المشاكل الصحية الأكبر للمواليد الجدد ".