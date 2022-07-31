رفعت شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية للصناعات الدوائية توقعاتها بشأن أرباحها لعام 2022، بعد أن فاقت مبيعاتها وعائدات أسهمها خلال الربع الثاني من العام توقعات المحللين الاقتصاديين، بفضل زيادة مبيعاتها في كافة أقسام الأمراض، بما في ذلك أدوية فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الشركة في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء أنها تتوقع نمو عائداتها بنسبة أكثر من 20% بعد أن عوضت مبيعات الشركة من أدوية علاج فيروس كورونا تراجع الطلب على اللقاح المضاد للفيروس المستجد.

وخلال الربع السنوي المنتهي في حزيران/يونيو الماضي، ارتفعت أرباح الشركة إلى 8ر10 مليار دولار لتتفوق على متوسط تقديرات المحللين في وكالة بلومبرج والذين كانوا يتوقعون أن تصل الارباح إلى 6ر10 مليار دولار.

وقال أرادهانا سارين، المدير المالي في أسترازينيكا، في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج: "نشهد نموا على امتداد قطاعات الشركة في جميع المناطق الجغرافية والأسواق".

وذكرت أسترازينيكا أن استحواذها على شركة "الكسيون" للصناعات الدوائية ساعد في تحسين أدائها، مشيرة إلى زيادة انفاقها في مجالات البحث والتطوير.