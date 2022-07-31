قررت سلطات حماية المستهلك في النرويج السماح ببعض التغييرات عندما يتعلق الأمر بتعديل صور الإعلانات، في رد فعل على مخاوف المصورين من أن الإرشادات التي صدرت مؤخرا لمنع انتقاد المظهر الخارجي قد تجاوزت المدى.

وقالت بنته أوفرلي، من هيئة حماية المستهلك: "رأينا أن الإرشادات كانت مفصلة للغاية"، مشيرة إلى تغيير قاعدة دخلت حيز التنفيذ الشهر الجاري وتتطلب وضع علامة على أي صورة تتضمن تحريرا لأجسام الأشخاص.

وكان الغرض من القاعدة نشر التوعية بشأن حقيقة أن شكل العديد من الأشخاص الذين ظهروا في إعلانات تم تغييره عن طريق التصوير الرقمي لإظهار أشخاص يبدون أكثر جاذبية.

وثمة مخاوف من أن تحرير الصور يضع أهدافا غير واقعية للمستهلكين فيما يتعلق بأجسادهم.