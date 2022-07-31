أصدرت الحكومة الأمريكية الاتحادية إخطارا مؤلفا من ست فقرات تشير فيه إلى تحسن هائل محتمل فى الإجراءات الخاصة بالأوكرانيين الفارين إلى أمريكا، بخفض يصل لعدة أشهر لفترة انتظارهم للحصول على تصاريح عمل .

ووفقا لمصادر مطلعة على هذا التغيير، يمكن أن تتقلص فترة الانتظار إلى فترة قصيرة تصل إلى ثلاثة أشهر، بدلا من تأخير يستمر من ثمانية إلى عشرة أشهر حاليا، ما يترك القادمين الجدد يكافحون من أجل سداد فواتير مأكلهم ومسكنهم، والتسبب في توتر علاقاتهم بأقاربهم الذين لم يتخيلوا أبدا استضافتهم وإعالتهم لفترة طويلة.

وأبلغت منظمة "ويلكام يو إس" الوطنية غير الهادفة للربح، والتي أنشئت للترحيب بالأفغان في خضم عمليات الإجلاء من أفغانستان في نهاية الحرب في آب/ أغسطس الماضي، وامتد عملها مؤخرا ليشمل الأوكرانيين، الأعضاء والمشاركين في رسالة الكترونية أنه يمكن الموافقة على طلبات العمل في مدة قصيرة تصل إلى ستة أسابيع.