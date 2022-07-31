قال أحد مطوري القمر الاصطناعي الذي أطلقته الصين مؤخرا إن القمر الاصطناعي سيقدم الدعم الفني للتنبؤ بالمدار والتحذير من الاصطدام للمركبات الفضائية.

وتم إطلاق القمر الاصطناعي التجريبي، الذي يعمل على تحسين دقة انعكاس كثافة الغلاف الجوي، فوق صاروخ حامل من طراز ليجيان -1 من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين

ويبلغ وزن القمر الاصطناعي 36 كجم ويبلغ قطره 60 سم ، ويحتوي على مستقبلين لنظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية وعاكس زاوية ليزري لعكس كثافة الغلاف الجوي بدقة.

وشارك في تطوير القمر الاصطناعي المركز الوطني لعلوم الفضاء وأكاديمية الابتكار للأقمار الاصطناعية الدقيقة التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم.

وقال المركز إن القمر الاصطناعي كروي، ما يقلل بشكل كبير من التأثير الذي تسببه عوامل مختلفة، مثل معامل التخميد لسطحه، مقارنة بالأقمار الاصطناعية ذات الأشكال غير المنتظمة.