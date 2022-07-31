أدى تحقيق شركة "إل جي" الكورية الجنوبية للإلكترونيات زيادة في العائدات إلى تحقيق أرباح في الربع الثاني من العام الجاري.

وسجلت "إل جي" في الربع الثاني صافي أرباح بلغ 338 مليار وون كوري (26ر0 مليار دولار) مقارنة بخسارة 9ر291 مليار وون العام الماضي.

وبلغت الأرباح، قبل خصم الضرائب، 1ر604 مليار وون مقابل 099ر1 تريليون وون في نفس الربع من العام الماضي.

وانخفضت إيرادات التشغيل من 1ر900 مليار وون إلى 2ر792 مليار وون على أساس سنوي.

وحققت "إل جي" صافي مبيعات 464ر19 تريليون وون في الربع الثاني، بما يزيد عن 932ر16 تريليون وون في .