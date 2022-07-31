أظهرت دراسة أمريكية جديدة أن المرضى الذين يدخنون قبل دخول المستشفى للإصابة كوفيد-19 كانوا أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة، بما في ذلك الوفاة، مقارنة بغير المدخنين.

وقال كبير الباحثين الذين أجروا الدراسة أروني بهاتناجار في بيان صحفي، نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "بشكل عام، الأشخاص الذين يدخنون التبغ أو السجائر الإلكترونية معرضون بشكل أكبر لمضاعفات خطيرة عند إصابتهم بـ كوفيد-19".

وأضاف بهاتناجار "ومع ذلك، فإن الزيادة القوية والكبيرة في معدلات الإصابة بـ كوفيد-19 الشديدة التي شوهدت في دراستنا، بغض النظر عن التاريخ الطبي واستخدام الأدوية وخاصة بين الشباب، تؤكد الحاجة الملحة لتدخلات صحية عامة واسعة النطاق مثل حملات مكافحة التدخين و تسهيل الوصول إلى مصحات الإقلاع عن التدخين".

وفي الدراسة، استخدم الباحثون بيانات عن بالغين في الولايات المتحدة من 107 مستشفيات في جميع أنحاء البلاد تم نقلهم إلى المستشفى مصابين بكوفيد-19 بين يناير 2020 ومارس 2021، وكانت نتائج الدراسة مستقلة عن العمر أو الجنس أو العرق أو التاريخ الطبي".. ووجد الباحثون أن الأشخاص المدخنين كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 45 في المائة وأكثر عرضة لوضعهم على أجهزة التنفس الصناعي بنسبة 39 في المائة مقارنة بغير المدخنين.