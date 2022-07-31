أكدت وزيرة الدولة النمساوية للشئون الأوروبية كارولين إيدتشتادلر أنها سوف تلتقي مع نظيراتها الأوروبيات في مؤتمر بمدينة سالزبورج النمساوية يوم الجمعة المقبل، لمناقشة دور المرأة في التنمية وصناعة المستقبل.

وقالت الوزيرة - في تصريح - إن المشاركات في المؤتمر هن وزيرات أوروبيات إلى جانب عضوات في البرلمان الأوروبي؛ حيث يهدف المؤتمر إلى تبادل وجهات النظر والخبرات والبحث في التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي من منظور نسائي.

وأشارت الوزيرة إلى أن مؤتمر سالزبورج النسائي هو بمثابة فرصة للتفكير خارج الصندوق وإيجاد الحلول المشتركة.

من جانبها.. قالت سوزانا راب وزيرة الاندماج والأسرة في النمسا إن مؤتمر الاندماج الذي استضافته فيينا يوم الخميس الماضي ناقش التحديات التي تواجه أوروبا في المرحلة بسبب الهجرة غير الشرعية.

وأضافت الوزيرة أن النمسا تحديدا تقع تحت تأثير موجتين متزامنتين من الهجرة الواسعة أولاهما الهجرة بسبب الأزمة الأوكرانية وثانيهما الهجرة من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، لافتة إلى أهمية التنسيق والتعاون مع وزراء التكامل والاندماج في أوروبا لاستيعاب هذه الموجات التي تؤثر كثيرا على المجتمعات الأوروبية.