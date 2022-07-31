أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الايطالي تسجيل عجز تجاري مع الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو الماضي، مقارنة بتحقيق فائض خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفعت الواردات بصورة أسرع من الصادرات.

وبلغ حجم العجز 815ر2 مليار يورو (86ر2 مليار دولار) خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، مقارنة بفائض بقيمة 802ر4 مليار يورو خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وارتفعت الصادرات بنسبة 0ر21 % على أساس سنوي في حزيران/يونيو الماضي، مقارنة بـ 1ر26% في آيار/مايو الماضي. في حين ارتفعت الواردات بوتيرة أسرع بلغت 7ر73% في حزيران/يونيو مقارنة بالعام الماضي.

وتراجعت الصادرات على أساس شهري بنسبة 5ر1% في حزيران/يونيو الماضي، في حين ارتفعت الواردرات بنسبة 6ر8%.