فهد المخيزيم: «الاستثمارات الوطنية» تسعى دائماً إلى دعم الاقتصاد المحلي وذلك بتوفير سيولة أكبر في البورصة

أحمد القمر: زيادة رأس المال تهدف إلى تنويع مصادر الدخل من خلال التركيز على استثمارات طويلة المدى

أعلنت شركتا الوطنية الاستهلاكية القابضة وشركة الاستثمارات الوطنية اكتمال إجراءات عملية زيادة رأسمال الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة (الاستهلاكية) بنجاح والبالغة 21 مليون دينار وتمثل ما نسبته 233% تقريبا من رأس المال المصدر والمدفوع قبل الزيادة.



وأوضحت شركة الاستثمارات الوطنية في البيان الصحافي أنها قامت بدور مدير الإصدار ووكيل لعملية الاكتتاب، كما أفصحت الشركة المصدرة في بيانها المرسل الى البورصة عن تغطية كامل مبلغ الزيادة في رأس المال وبنسبة 100%، على الرغم من أزمة أسواق المال العالمية وانخفاض مؤشرات الأسهم في أسواق المنطقة، وقد شهد الاكتتاب إقبالا قويا وبشكل خاص من المستثمرين الجدد، وهذا يدل على ثقة المكتتبين بالإدارة الجديدة والاستراتيجية التي ستتبناها، حيث امتدت فترة الاكتتاب من 23 يونيو 2022 حتى 7 يوليو 2022.



وبهذه المناسبة، أوضح أحمد القمر الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة أن عملية الاكتتاب استوفت الإجراءات القانونية، جنبا إلى جنب مع تداول حقوق الأولوية في بورصة الكويت خلال الفترة بين 23 يونيو 2022 و30 يونيو 2022، الأمر الذي أتاح للمساهمين التعويض من عدم الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية، مشيرا إلى أن زيادة رأس المال ستساعد في البدء في اقتناص فرص ومشاريع استثمارية مواتية في الكويت، وبأحجام صغيرة إلى متوسطة من حيث القيمة، تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الخدمية الأخرى.



وأضاف: تهدف زيادة رأس المال إلى تنويع مصادر الدخل من خلال التركيز على استثمارات طويلة المدى، وترتكز بصورة أساسية على المشاريع المدرة للدخل سواء عن طريق خلق مشاريع جديدة أو الاستحواذ على مشاريع قائمة تعزز موجودات الشركة على المدى الطويل.



وقد تم اختيار الاستثمارات الوطنية لتقوم بدور مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب وذلك بناء على سجل النجاحات المميزة التي حققتها الشركة في تنفيذ عدد من عمليات الاستحواذ والإدراج والاكتتابات العامة.



وبهذه المناسبة، صرح فهد المخيزيم الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية: تفخر الشركة بقيامها بالدور المحوري في عملية الإصدار والاكتتاب يضاف إلى سجل الشركة الحافل في المجال الاستثماري، وهذا يدل على خبرة ومهنية شركة الاستثمارات الوطنية وقدرتها على إدارة العديد من الاكتتابات بهذا الحجم بكل نجاح، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من عمليات الاستحواذ والإدراج والاكتتابات العامة والخاصة على مدار العقود الماضية.



وأضاف: تسعى الاستثمارات الوطنية إلى توفير سيولة أكبر في بورصة الكويت الأمر الذي يتيح فرصا استثمارية متعددة للمستثمرين في أسواق المال مما يدعم الاقتصاد الكويتي، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات المحلية على زيادة رؤوس أموالها، كما نسعى إلى تقديم منتجات أخرى من شأنها أن تزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق. كما أشار المخيزيم: عندما يتعلق الأمر بعملائنا، فنحن ملتزمون بتقديم مجموعة واسعة من العروض لدينا وفقا لأعلى المعايير لتلبية أهدافهم الاستراتيجية الفريدة وتجاوز توقعاتهم، مما يعزز من قوة ومكانة الاستثمارات باعتبارها واحدة من كبرى الشركات الرائدة محليا وإقليميا.



وتقدم المخيزيم بالشكر إلى كافة الجهود التي قامت بها منظومة السوق والمتمثلة في هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة على المرونة الكبيرة في التعامل مع الطروحات الأولوية وتفاعلهم السريع والملموس وتعاون كل الأطراف في تسهيل عملية الاكتتاب الذي تم بكل سلاسة ونجاح، مشيرا إلى أن تلك الجهود المبذولة والدعم الكبير الذي توفره لكل الشركات المساهمة بدأت تؤتي ثمارها الواحدة تلو الأخرى.