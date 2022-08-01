رائد ترجمان: خطوة تعكس ريادتنا وتحقق إستراتيجيتنا التي تركز على راحة العملاء

افتتحت شركة شمال الخليج مركز خدمة هيونداي الجديد في منطقة الشويخ، وذلك خلال مؤتمر شهد حضور أعضاء الإدارة العليا للمجموعة ممثلة بالشيخ جابر حمود الصباح رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات شمال الخليج، ورائد ترجمان الرئيس التنفيذي للمجموعة، ودونجيو كيم المدير الإقليمي لعلامة هيونداي في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب نخبة من الضيوف وممثلي وسائل الإعلام.



وتخلل الاحتفال جولة تعرف الضيوف خلالها على مرافق وتجهيزات المركز الذي تم إنشاؤه على مساحة بناء إجمالية 12.000 متر مربع موزعة على 4 أدوار، ويضم الدور الأرضي مركز الخدمة، والدور الأول المكاتب وصالات الانتظار، وخصصت الأدوار السفلى للمواقف وخدمات أخرى.



وبهذه المناسبة، صرح رائد ترجمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شمال الخليج قائلا: تولي هيونداي خدمات ما بعد البيع أقصى درجات الاهتمام لأن رضا العملاء يقع في صميم فلسفة العلامة التجارية، ويعتبر رضا العملاء وكسب ثقتهم العمود الفقري لنجاح واستمرارية أعمالنا، كما ومصدر سمعتنا الطيبة التي نفخر بها كثيرا. لقد قمنا بتطوير وتطبيق معايير نظام إدارة الجودة الدولي ISO 9001 كقاعدة ارتكاز لسعينا لتحقيق النجاح في تقديم خدمة عالية الجودة وتحقيق رضا العملاء. فنحن نقوم بكل ما وسعنا ونوجه كافة جهودنا لتعزيز أواصر الثقة مع العملاء وإغناء حياتهم من خلال تقديم أفضل جودة ممكنة وخدمات ما بعد البيع لا تشوبها شائبة.



ويعكس افتتاح هذا الصرح الجديد جدية سعينا للفوز برضا عملائنا ومدى التزامنا بالتطور المستمر، وفي هذا الصدد يسرني الإعلان عن أن شركة شمال الخليج قامت بتخصيص ما يزيد على 50 مليون دينار للاستثمار في مشاريع تهدف للارتقاء بالعلاقة بين علامة هيونداي وبين العملاء إلى مستويات غير مسبوقة من الجودة والتميز. أحدها نفتتحها اليوم والمشروع الثاني الذي سيكون الأحدث والأكبر والأضخم على مستوى الخليج والمنطقة خلال عامين.



وتابع: نحن في شمال الخليج نعتبر أن خدمة العملاء لا تقتصر فقط على تقديم الخدمة المميزة، إننا نهتم بأدق التفاصيل الصغيرة أيضا مثل كيفية تفاعل أفراد طاقمنا مع الزبائن، أسلوب حديثهم، والنبرة التي يستخدمونها ولغة الجسد التي يقدمونها، بل نتجاوزها لنولي الاهتمام ببعض المجاملات الصغيرة مثل تذكر الأسماء أو التحية بابتسامة، فالروابط العاطفية مهمة جدا وبعض الأمور الصغيرة تحمل معاني كبيرة، إن خدمة العملاء لدينا ترتكز على قيم الاهتمام والاحترام والشفافية، وصولا إلى أقصى درجات الكفاءة في إنجاز وعودنا بلبية كافة توقعات عملائنا حتى في أدق التفاصيل.



وأضاف ترجمان: لن يتوقف سعينا لإسعاد عملائنا وتلبية طموحاتهم عند هذا الصرح الجديد الذي يعكس التزامنا تجاه عملائنا، إلى جانب الاهتمام المطلق برفاهية «الإنسان» الذي يميز هيونداي، اننا عازمون على السير في مسار واضح نحو التميز على كل المستويات بثقة في رؤيتنا وفي فريقنا، هذه الاستراتيجية رسخت اسمنا كشركة رائدة في قطاع السيارات في الكويت، نحن نتطلع للترحيب بعملائنا الكرام في مركزنا الجديد.



يتميز المركز الجديد بهندسته العصرية التي توحي بالتطور والحداثة التي تتجلى بوضوح في التصميم الذي يجمع بين البساطة والأسلوب العملي، ويزيد من أناقة المكان السقف الزجاجي الممتد على كامل مساحة المركز، حيث تضيف الإضاءة الطبيعية لمسة من الفخامة لأجواء الصرح الجديد، ويعزز جودة التجربة نظام التكييف الذي يغطي كافة أرجاء المكان بما فيها مساحات العمل، وقد تم تجهيز مركز الخدمة الجديد الذي يوفر الخدمة السريعة والدورية بعدد 20 محطة خدمة وبقدرة استيعابية تتجاوز 3000 سيارة في الشهر.



20 محطة وبقدرة استيعابية تتجاوز 3000 سيارة في الشهر



إلى جانب أحدث التقنيات المتكاملة وفريق من الموظفين والكوادر عالية الكفاءة من الفنيين المعتمدين والخبراء المتخصصين لضمان أقصى مستويات الفعالية والإتقان، يعمل الفريق تحت إشراف فريق إداري ذو باع طويل في هذا المجال، ويتخطى عدد فريق عمل المجموعة 350 شخصا من جميع المستويات الفنية والإدارية.



ويوظف المركز الجديد أعلى معايير الجودة العالمية ومن خلال أفضل أنظمة الكفاءة والفعالية المتوافقة مع قواعد الجودة لعلامة هيونداي، وذلك بهدف إنجاز الأعمال المطلوبة بأقصى دقة وفي أقصر وقت ممكن من خلال ضمان توافر كافة أنواع قطع الغيار الأصلية في جميع الأوقات ولجميع الموديلات، ويمكن لعملاء شركة شمال الخليج حجز موعد من خلال مركز خدمة العملاء للحصول على الخدمة التي يرغبون بها في الوقت المناسب لهم.



أعلى معايير الجودة العالمية



يذهب المركز الخدمة الجديد أبعد من مجرد تقديم خدماته للسيارات التي تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي ليتميز عن المنافسين بتوفير خدماته السيارات الكهربائية أيضا، ويمثل هذا قفزة مهمة في استراتيجية شركة شمال الخليج التي تسعى نحو التميز الدائم في توفير البنية التحتية القادرة على تلبية الحاجات المستقبلية لعملائها بصورة استباقية.



خدمة للسيارات الكهربائية

يذهب المركز الخدمة الجديد أبعد من مجرد تقديم خدماته للسيارات التي تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي ليتميز عن المنافسين بتوفير خدماته السيارات الكهربائية أيضا، ويمثل هذا قفزة مهمة في استراتيجية شركة شمال الخليج التي تسعى نحو التميز الدائم في توفير البنية التحتية القادرة على تلبية الحاجات المستقبلية لعملائها بصورة استباقية.



تجربة فريدة مفعمة بالأناقة والرفاهية



لضمان تجربة فريدة مفعمة بالأناقة والرفاهية، قامت شركة شمال الخليج بتصميم وإعداد صالة الانتظار الرحبة بأسلوب عصري يتميز بالرفاهية العملية التي تعززها المساحات المفتوحة والتنسيق الأنيق لقطع الأثاث وتوزيع وسائل الراحة، وكون العائلة تقع في مركز اهتمام هيونداي، فقد تم تخصيص مساحة لألعاب الأطفال مجهزة وفق أعلى معايير السلامة ومزودة بمجموعة متنوعة من الألعاب المسلية.



مركز تدريب

يضم الطابق الإداري أيضا غرفة اجتماعات فسيحة مجهزة بتكنولوجيا عرض متقدمة، ومركز تدريب خاصا يقدم دورات تدريبية شهرية تقام بشكل مباشر من خلال خبراء الشركة في الكويت أو عن طريق الإنترنت عبر خبراء شركة هيونداي، وذلك إطار سعي شركة شمال الخليج للارتقاء بكفاءاتها بشكل مستمر مما يعزز تجربة العملاء ويقوي حضور الشركة ويعزز تميزها كرائد في مجال خدمة العملاء، إلى جانب قاعة مكتبة خصصت للدراسة والبحث.