القاهرة - سامي عبدالفتاح



قبل 5 جولات من نهاية الدوري المصري، خرج فريق الأهلي بقيادة البرتغالي سواريش من سباق المنافسة على بطولة الدوري مع الزمالك وبيراميدز، اللذين يحتلان الصدارة والوصافة، وذلك بعد تعادل الأهلي سلبيا 0-0 مع المقاولون العرب مساء الأول من أمس، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 21، ليتوقف الأهلي عند النقطة 55، وذلك قبل مواجهة اليوم التي ستجمع بين الزمالك (63 نقطة) وبيراميدز (59 نقطة) ضمن الجولة 28.



شهدت المباراة العديد من الفرص الضائعة للأهلي على مرمى المقاولون العرب، وأهدر التونسي علي معلول ضربة جزاء للفريق الأحمر في الدقيقة 39، كما ألغى الفار هدفا للأهلي في الشوط الثاني دون سبب مفهوم.



وخلال الدقائق الـ 10 الأولى من المباراة خسر الأهلي المهاجمين صلاح محسن وأحمد عبدالقادر، لشعورهما بشد في العضلة الخلفية بسبب الإجهاد.



ورفع الأهلي رصيده بقيادة مديره الفني البرتغالي ريكاردو سواريش إلى 55 نقطة في المركز الثالث وله مباراة مؤجلة ضد الإسماعيلي، بينما يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 63 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز وارتفع رصيد المقاولون بقيادة مديره الفني محمد عودة إلى 25 نقطة في المركز السادس عشر.



وتعقيبا على التعادل الذي أبعد الفريق عن المنافسة على لقب الدوري، قال سواريش المدير الفني للأهلي في المؤتمر الصحافي: «الأهلي لم يتعاقد مع ساحر، أنا لست ساحرا أنا مدرب للفريق.. عندما أحصل على فترتي التدريبية بصورة كامل تحدثوا معي وحاسبوني».