محمد الجلاهمة

احتجز شرطيان في إدارة الإبعاد للتحقيق على خلفية الإهمال في حراسة «مُبعد»، وجاء الاتهام بعد بلاغ تلقته عمليات وزارة الداخلية عن تمكن وافد مصري «مبعد» من الهرب قبل ان تغادر طائرته.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء»: الوافد سبق ان ضبط على خلفية تعاطيه المخدرات وتم الاكتفاء بإبعاده، وخلال وجوده في المطار تمكن من الهرب قبل أن يتم تكثيف الجهود وضبطه في منطقة الجليب ليتم بعدها الاكتفاء بتسفيره مع اتهام الشرطيين بالإهمال في رعاية محبوس. هذا، وذكر الوافد انه غافل حارسيه واستقل تاكسي جوال وتوجه الى منطقة الجليب في محاولة للإقامة لدى اقاربه ولكن تم ضبطه.