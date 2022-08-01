الدوحة - فريد عبدالباقي



تنطلق اليوم مباريات الجولة الأولى من النسخة الـ 51 لدوري نجوم QNB لكرة القدم، حيث تقام مواجهتان تجمع الأولى بين السد «حامل اللقب» مع المرخية «الضيف الجديد» في الـ 5:35 مساء اليوم على ستاد خليفة الدولي، ويليه أم صلال مع الأهلي في الـ 7:45 مساء على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.



وتستكمل الغد مباريات الجولة، بإقامة مباراتين أيضا حيث يلتقي العربي مع قطر في الـ 5:35 مساء على ستاد المدينة التعليمية، وثم يلتقي الغرافة مع السيلية في الـ 7:45 مساء على ستاد خليفة الدولي، وتختتم الجولة الأولى مساء الأربعاء بلقاءي الدحيل والوكرة في الـ 5:35 مساء على ستاد المدينة التعليمية، والريان مع الشمال في الـ 7:45 مساء على ستاد جاسم بن حمد.



وتشهد مسابقة الدوري القطري في موسمه الجديد استخدام «الرحلة» الكرة الرسمية لمونديال قطر 2022، كما تحتضن ستة ملاعب مونديالية من أصل الملاعب الثمانية المخصصة لكأس العالم منافسات الجولات الخمس الأولى من بطولة الدوري القطري وهي ستادات خليفة الدولي والمدينة التعليمية وأحمد بن علي ولوسيل والجنوب والثمامة.



من جهة أخرى، واصل منتخب قطر الأول لكرة القدم خوض مبارياته التجريبية خلال معسكره الحالي في النمسا، وذلك ضمن تحضيراته لبطولة كأس العالم قطر 2022، حيث تعادل سلبيا مع فريق لاتسيو الإيطالي، في المواجهة الودية التي جرت بينهما في النمسا خلف الأبواب المغلقة بأوامر من الجهاز الفني بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز، وهي النتيجة نفسها التي انتهت عليها ودية العنابي أمام ريال مايوركا الإسباني.



ويلعب العنابي في كأس العالم ضمن المجموعة الأولى برفقة منتخبات هولندا والسنغال والإكوادور.



وإلى ذلك، يسعى النادي العربي إلى حسم مصير المحترف الخامس، وذلك بعد أن دخلت الإدارة العرباوية في مفاوضات جادة مع المهاجم السوري لنادي أهلي جدة السعودي عمر السومة للانضمام إلى صفوف الفريق القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليكون بديلا للإسباني مارك مونييسا، الذي يغيب عن انطلاقة الفريق في بداية الموسم الجديد بداعي الإصابة.



ويحاول السومة إيجاد عقد احتراف وذلك عقب هبوط فريقه السعودي إلى دوري الدرجة الثانية في سابقة هي الأولى للأهلي جدة.



وتضم قائمة فريق العربي في الموسم الجديد 4 محترفين فقط، وهم: الآيسلندي آرون غونارسون، والغابوني أرون بوبيندزا، والإيراني مهرداد محمدي، بالإضافة إلى التونسي يوسف المساكني الذي تم تجديد إعارته من نادي الدحيل لموسم جديد.