السقاف: سنواصل جهودنا في دعم الحركة الفنية والمسرحية بالذات انطلاقاً من إيماننا بأهمية الفن في البناء الحضاري للأمم

الهاجري: الملاذ المسرحي الأكثر تنوعاً في تفاصيله والأكثر استقطاباً للمدربين العرب والعالميين



للسنة الرابعة على التوالي تواصل أكاديمية لوياك للفنون «لابا»، استقطاب محبي المسرح من هواة جادين وفنانين محترفين للمشاركة في «الملاذ المسرحي»، بما يوفره في دورته الرابعة من ورش عمل ومختبرات تدريبية مكثفة ومتكاملة في الكتابة المسرحية والسينوغرافيا والتمثيل، وذلك بمشاركة نخبة من المسرحيين والأكاديميين الكويتيين والخليجيين والعرب، وشخصيات فنية عالمية من الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا.



الملاذ، الذي ينطلق في 21 أغسطس ويستمر حتى منتصف نوفمبر المقبل، يقدم كعادته ست منح تدريب مكثفة في الفنون المسرحية على مدى 18 شهرا، وذلك لدعم المواهب الشابة المحلية، على أن تعطى الأولوية لذوي الدخل المحدود والموهوبات الكويتيات.

وسيحظى المتدربون بالاهتمام والتدريب الكافي في مختلف عناصر الفن المسرحي على يد كبار الأكاديميين والفنانين المسرحيين، العرب والأجانب. كما تتيح المنح الست للمتدربين فرص المشاركة في أعمال فنية أو فرص تدريب احترافية داخل الكويت وخارجها.



وكانت «لابا» أطلقت الملاذ المسرحي الأول في سبتمبر 2019، وأصرت عام 2020 على تقديم الملاذ المسرحي الثاني بورش افتراضية جراء جائحة كورونا، بحيث تضافرت الجهود المكثفة والخبرات المحلية على مدى أشهر عديدة.

وقد أثمر المستوى العالي من التنسيق نجاحا كبيرا أثبتت «لابا» من خلاله أن إرادة الحياة أقوى من أي صعوبات تواجه الإنسان، وأنه من خلال الفن والإبداع يستطيع الإنسان تطويع واقعه وتحسينه.



ويأتي الملاذ المسرحي بدورته الرابعة عقب الدورة الثالثة التي عقدت عام 2021، بحيث تبحر أكاديمية «لابا» الشهر المقبل في ورش تدريبية حضورية وافتراضية، تعتمد مناهج نظرية وعملية على مدى ثلاثة أشهر.

وإذ تهدف من خلال مبادرتها المتميزة إلى اكتشاف المواهب الفنية وتطويرها، تحرص «لابا» على المشاركة في إثراء المشهد الثقافي في الكويت وتفعيل دور المسرح في البناء الحضاري، كما دور الفنون الأدائية كقطاع ثقافي واقتصادي في الكويت والدول العربية.



وتتنوع الورش التدريبية، بدءا من ورشة «الكتابة المسرحية» تحت إشراف الكاتب المسرحي والسيناريست السعودي عباس الحايك، الذي لطالما تصدر المراكز الأولى من الجوائز المحلية في التأليف المسرحي.

تتمحور هذه الورشة حول النص المسرحي وأهميته وعناصره وأنواعه، طرق ابتكار الشخصية بأبعادها الثلاثة، الحوار وأشكاله وكتابته، البناء الدرامي ومراحله وعناصره ومختلف أشكال الكتابة المسرحية.

أما ورشة «فن السينوغرافيا» تحت إشراف الفنان اللبناني حسن صادق، فتشمل التدريب على تصميم المشاهد المسرحية، الديكور والإضاءة والأزياء، اكتساب مهارات قراءة النص المسرحي تقنيا، تحويل الصورة المشهدية المكتوبة إلى تصاميم مشهدية مجسمة وملموسة، تحاكي الواقع بصورة دقيقة واحترافية بالإضافة إلى تجسيد مسرحية عالمية مختارة.



هذا، وتعقد ورشة في الإضاءة المسرحية تحت عنون «المركب السينوغرافي في فضاء العرض المسرحي (من النص إلى العرض)» تأخذ الورشة طابعا عمليا مركزا تتخلله تدريبات ميدانية على تصميم وتنفيذ الإضاءة المسرحية مرورا بالتقنيات التقليدية وصولا إلى التقنيات الرقمية الحديثة.



من جهته، مصمم الماكياج البحريني، ياسر سيف، الحائز على جوائز عديدة في التمثيل والماكياج، سيشرف على ورشة «فن الماكياج المسرحي».

وتتضمن الورشة توضيح الفرق بين الماكياج المسرحي والتلفزيوني والسينمائي، واكتشاف مكياج المؤثرات الخاصة وماكياج «الفانتازيا»، وغيرها من الأنماط.



وفي ورشة «أساسيات الأداء»، تحت إشراف الممثلة والكاتبة المسرحية الأميركية من أصول مصرية، دينمو إبراهيم، سيطلع المشاركون على كيفية استكشاف القصة من خلال الحركة، وأساليب رواية النصوص عبر حركات الجسد التعبيرية.

كما سيبحثون في لغة الصمت وأساسيات الشخصية والمكان والحدث.



بدوره، سيتولى الممثل والكاتب والمخرج المسرحي والموسيقي الإيطالي فابريزيو بلادين، الحائز على العديد من الجوائز، الإشراف على ورشة «طرق الإبداع المسرحي».

وسيتلقى المشاركون في هذه الورشة التدريب الفني المسرحي بصورة تمارين حركية تهدف الى بناء الصفات والتصورات للمشاهد المسرحية.

كما سيتعلمون تقنيات مسرحية عديدة، مثل الارتجال الفني والارتجال الموجه والارتجال الخالص وخلق المشاهد.



وفي ورشة «الأداء المسرحي الشعري»، تحت إشراف المخرج والمؤلف والممثل المسرحي ومدبلج ومدرب الأصوات اليمني، سالم الجحوشي، سيتعرف المشاركون على عالم الأداء الشعري في المسرح وشروطه، ترقية المعاني، الموسيقى الداخلية، الإيقاع، التناغم، والفعل الدرامي للكلمة الشعرية وغيرها من العناصر المرتبطة بالأداء الصوتي.



أما الممثل والمؤلف والملحن والمخرج والمنتج اللبناني جورج خباز، المبدع في العمل المسرحي الكوميدي والحائز على 11 جائزة في لبنان وخارجه، فستتمحور ورشته حول المبادئ الأساسية لإدارة وإعداد الممثل المسرحي تقنيا ونفسيا، كما ستتطرق إلى بناء الشخصيات وعلاقاتها، أضف إلى معلومات عامة وتاريخية حول المسرح والتمثيل والإخراج المسرحي وأدواته، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.



من جهته، ينضم الممثل العراقي رائد محسن إلى قائمة المدربين ليقدم ورشة تطوير الحس الداخلي للممثل، وهو في رصيده أكثر من أربعين عرض مسرحي داخل وخارج العراق وأكثر من ستين مسلسلا تلفزيونيا وإذاعيا.



وصرحت فارعة السقاف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لأكاديمية لابا: «حرصنا هذا العام على استقطاب المزيد من الكفاءات المسرحية المتخصصة العالمية والعربية في كل مجال».

وأضافت: «سنواصل جهودنا في دعم الحركة الفنية والمسرحية بالذات انطلاقا من إيماننا بأهمية الفن في البناء الحضاري للأمم.

ونحن نصب جهودنا على المواهب بالتدريب والمتابعة قدمنا للكثير لهم فرصا مهمة لتطوير موهبته خارج الكويت، ونتبنى الموهبة في بدايتها ونقدمها للعمل جاهزة، وقد أطلقنا للدراما والموسيقى والمسرح في الكويت جواهر فنية».



أما الدكتور خليفة الهاجري، عضو المجلس التنفيذي لأكاديمية لابا ورئيس قسم الدراما فيها، فأفاد بأن الملاذ المسرحي يعد من أطول البرامج في مدة الساعات التدريبية على مستوى الوطن العربي بتخصصات المسرح، حيث شمل البرنامج في نسخته الثالثة السابقة 9 ورش متخصصة في المسرح بمعدل 20 - 30 ساعة للورشة الواحدة.

وسيكون الموسم الحالي حافلا بورش حديثة تسبر مسارات جديدة في الفنون المسرحية، ومدربين جدد من دول مختلفة، بخبرات عربية وأجنبية.



وأشار الهاجري الى أن «الملاذ المسرحي هو الأكثر تنوعا في تفاصيله في تخصصات الفنون المسرحية من ورش في الكتابة والسينوغرافيا والتمثيل، ويعتبر الأكثر استقطابا لمدربين من أنحاء العالم، وفي مكان واحد من الأكاديميين الممارسين والمحترفين».



كما أكد الهاجري على أن «برنامج الملاذ المسرحي يمنح المتدرب شهادات تدريب معتمدة يشرف عليها مدربون من أبرز المتخصصين في مجال الفنون المسرحية في العالم».

وأضاف: «يوفر برنامج الملاذ المسرحي التدريبي أجواء إبداعية مختلفة، تتأسس على منهج المحترف المسرحي المنتج الذي يركز على الجانب التقني في التخصص وتحفيز المهارات الابداعية لدى المتدرب أو إعادة صياغتها في حالات معينة».



كما تمنى للمتدربين الجدد أن تكون مرحلة الملاذ المسرحي هي نقطة إعادة تكوين لذواتهم والتعرف على مهاراتهم المسرحية وأن تكون تجربة جديدة ومهمة تصحبها نقلة نوعية الى الأفضل في مشوارهم الإبداعي.